Островитяне могут записаться на приём в ПФР онлайн

Ежедневно на прием в клиентские службы ПФР на Сахалине и Курилах обращаются более пятисот островитян. Спланировать визит в Пенсионный фонд сахалинцы могут заранее, воспользовавшись электронной услугой «Запись на приём», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ПФР.

На официальном сайте фонда в разделе «Личный кабинет гражданина» представлена услуга «Запись на приём». С ее помощью сахалинцы могут выбрать удобную дату и время посещения клиентской службы ПФР для решения своих вопросов.

- Воспользоваться услугой несложно: заявителю необходимо кликнуть ссылку «Запись на прием», в представленном формуляре заполнить данные о себе, выбрать из списка тему визита и территориальный орган ПФР, в котором будет осуществляться прием. Далее программа предложит гражданину подобрать удобную дату и время визита в Пенсионный фонд. Для завершения записи на прием потребуется дать согласие на обработку личных данных, поставив галочку в соответствующей ячейке.

По завершении записи на экране компьютера отразится электронная версия талона. Его можно скачать или распечатать. Талон будет содержать информацию о дате, времени, теме визита, номере окна, где будет осуществляться прием, и список документов личного хранения, которые могут потребоваться для оказания услуги, - говорят в ПФР.

Если по каким-либо причинам гражданин не сможет подойти на прием, необходимо отменить либо перенести визит на другое удобное время. Для этого вновь выбрать услугу «Запись на прием» и кликнуть на опцию «Отменить/перенести предварительную запись».

Пенсионный фонд РФ стремится улучшать качество обслуживания граждан и переводит наиболее востребованные услуги в электронный вид. Все услуги, предоставляемые в «Личном кабинете гражданина», структурированы по доступу к ним – с регистрацией и без регистрации. Для получения большинства услуг, в которых используются персональные данные, необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. А сервисы: «Заказ справок и документов», «Запись на прием», «Обращения граждан» – доступны без регистрации.