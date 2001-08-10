Состязания

Накануне, 5 сентября, состоялось торжественное открытие регионального этапа соревнований «Школа безопасности». В полевом лагере на базе «Сахалинского Артека», собрались команды из 11 муниципальных образований области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

После приветственных слов к флагштоку вызвали капитана команды кадетской школы Южно-Сахалинска, которая победила в аналогичных состязаниях прошлого года. Под звуки гимна России государственный флаг был поднят, что явилось официальным началом соревнований.

«В этом году мы были вынуждены скорректировать программу. Из-за высокой опасности нападения медведей мы переместили палаточный лагерь на территорию «Сахалинского Артека» и видоизменили «маршрут выживания», который предполагает длительное пребывание детей в лесу. Несмотря на это, нам удалось сохранить баланс между безопасностью и полевым компонентом соревнований – дети по-прежнему будут жить в палатках и готовить себе пищу на костре, без использования дополнительных средств. Кроме того, в этом году мы держим содержание некоторых этапов в строжайшей тайне – так нам удастся сымитировать ситуацию реального выезда спасателей, когда на первоначальном этапе они получают лишь общие сведения о происшествии, поэтому экипировка должна предусматривать проведение всех возможных в подобной ситуации работ», - рассказал главный судья соревнований, председатель регионального отделения «Россоюзспаса» Евгений Чёрный

Главная цель соревнований – воспитание ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закрепление практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. Судейство на этапах будут осуществлять 14 судей из числа сотрудников экстренных служб. В первенстве принимают участие 88 подростков от 13 до 17 лет, а обеспечивает жизнедеятельность лагеря комендантская команда, состоящая из 8 участников всероссийского студенческого корпуса спасателей. Закрытие и награждение победителей состоится 10 сентября. Команда-победитель будет представлять Сахалинскую область на Дальневосточном этапе в 2020 году.