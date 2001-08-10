Тихоокеанское
информационное агентство
6 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
11:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На нескольких улицах Южно-Сахалинска ограничат движение из-за фрезевания

Работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия начались сегодня утром, 6 сентября, на ул. Вокзальной на участке от ул. Институтской до ул. Карла Маркса в Южно-Сахалинске.

Они будут проводиться участками. Полностью проезд по ул. Вокзальной закрываться не будет. Ограничения продлятся до полуночи 7 сентября.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении по данному участку, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии областного центра.

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