На нескольких улицах Южно-Сахалинска ограничат движение из-за фрезевания

Работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия начались сегодня утром, 6 сентября, на ул. Вокзальной на участке от ул. Институтской до ул. Карла Маркса в Южно-Сахалинске.

Они будут проводиться участками. Полностью проезд по ул. Вокзальной закрываться не будет. Ограничения продлятся до полуночи 7 сентября.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении по данному участку, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии областного центра.