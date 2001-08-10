Почти 18 млн рублей на благоустройство своих дворов получат южносахалинцы

В Южно-Сахалинске стали известны итоги конкурса социальных проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления». Муниципальный грант до 500 тысяч рублей впервые получат сразу 39 городских ТОСов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отметила ведущий советник департамента внутренней политики администрации областного центра Татьяна Первухина, в настоящее время в городском округе наблюдается тенденция к увеличению количества инициатив по созданию территорий общественного самоуправления, поэтому было принято решение о проведении второго конкурса. Из городского бюджета впервые было выделено около 18 миллионов рублей на поддержку инициатив в сфере благоустройства.

- На протяжении нескольких лет мы ведем кропотливую работу по созданию ТОС: проводим встречи с населением, консультации для инициативных граждан, реализуем механизм финансовой поддержки в рамках конкурса муниципальных грантов, - рассказала Татьяна Первухина. - Финансирование социальных проектов, представленных на конкурс, в лучшую сторону меняет качество проживания. Люди поняли это, отклик на конкурс очень положительный.

По-прежнему актуальны проекты, которые жители городского округа решают в рамках ТОС: благоустройство придомовой территории; ограничение интенсивности движения во дворах путем выделения парковочных зон и установки пропускных систем автомобилей; установка игрового и спортивного оборудования; озеленение, а также приведение в надлежащее санитарное состояние внутридворовой территории.

Реализовать их необходимо до конца текущего года.

Инициативных граждан, желающих принять участие в создании ТОС и реализовать социальные проекты по благоустройству, приглашают обращаться в департамент внутренней политики администрации города Южно-Сахалинска, контактный телефон: 300-814 (доб.3, доб.7).