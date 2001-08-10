«ЕР» предложила уменьшить «бумажную» нагрузку на учителей

В «Единой России» предложили Министерству просвещения РФ унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Такое предложение было включено в резолюцию по итогам заседания дискуссионной площадки партии «Благополучие человека» на тему «Антибюрократическая учительская инициатива», передает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское отделение "ЕР".

«Подавляющее большинство учителей отмечают одной из главных проблем в своей работе составление различных отчетов, анкет и других документов. Это бесконечная бумажная волокита, под гнетом которой оказались наши учителя. Именно поэтому «Единая Россия» решила организовать дискуссионную площадку «Благополучие человека» и обсудить эту серьезнейшую проблему», - отметил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Участники дискуссии предложили утвердить единый для всей страны исчерпывающий перечень обязательных отчетных документов для педагогов, в который должны войти: учет успеваемости обучающихся (ведение электронного дневника и электронного журнала); поурочный план (технологическая карта урока) и учебная программа (календарно-тематический план занятий). Помимо этого, Минпросвещению предлагается минимизировать количество отчетов и их формы.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова пояснила, что, согласно данным статистики Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, сегодня российский учитель в среднем тратит 40% рабочего времени на заполнение отчетности. В то же время, по ее словам, у директора школы на прямые обязанности (управлять образовательной организацией) остается только 13%.

«В «Единой России» уверены, что учитель должен заниматься только педагогической работой, своим прямым делом и своим призванием – обучением детей. Для бюрократии у нас есть учредители: муниципальные органы власти, которые призваны обеспечивать этот процесс. Я уверена, что путем законодательной работы, в том числе депутатов фракции «Единой России», проблема загруженности учителей «бумажной» работой будет решена», - заключила она, подчеркнув, что Партия «будет принимать решение на основе мнения учителей».

Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии на тему «Антибюрократическая учительская инициатива». Участие в обсуждениях, посвященных мерам по освобождению педагогов от излишней бюрократической нагрузки, приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества. Наибольшее количество предлагаемых мер касалось повышения эффективности электронного документооборота; унификации форм отчетности; уменьшения объема данных, заносимых в электронный журнал; наполнения сайтов образовательных организаций актуальной информацией; пересмотра аттестационных процедур для учителей и ряда других вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам региональных дискуссий в центральный исполком Партии поступило более 5 тысяч предложений по уменьшению «бумажной» нагрузки на преподавателей.