Южносахалинцы рассказали Сергею Надсадину о проблемах
Динамика развития видна, но многое предстоит сделать, при этом важно участие каждого жителя областного центра в судьбе родного города - так можно резюмировать встречу мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с общественностью. Градоначальник рассказал о первых итогах сезона благоустройства, подготовке к отопительному сезону и текущем состоянии дел в ключевых сферах жизни островной столицы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.
На встречу с мэром пришли представители общественных, ветеранских организаций, предприниматели, бизнесмены, руководители ТОС и другие инициативные горожане.
Сергей Надсадин поздравил всех присутствующих с предстоящим большим событием - 137-летием города, которое в это году будет отмечаться 14 сентября, и рассказал, с какими достижениями Южно-Сахалинск подходит к этой дате. Сейчас главная задача - завершить основную часть работ по благоустройству, чтобы город мог встретить свой праздник во всей красе.
Так, в 2019 году на развитие улично-дорожной сети выделено вдвое больше средств, чем в предыдущем. Отсюда и масштаб благоустройства, который отметили собравшиеся. Ремонтом охвачено более 20 дорожных участков как в центральной части города, так и в частном секторе, планировочных районах. На 23% увеличены объемы средств на обустройство дворовых территорий, что позволило городу провести ремонт дворов 72 многоквартирных домов.
Завершается сезон и у блюстителей зеленого облика города. Площадь озеленения в Южно-Сахалинске выросла в 2 раза. Увеличилось количество благоустроенных газонов и клумб, включая навесные на оградах вдоль автодорог. На финишной прямой подготовка систем тепло- и водоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Сахалинская коммунальная компания провела капитальный ремонт и реконструкцию порядка 8 километров тепловых сетей. Из 61 участка тепловых сетей на дворовых территориях работы выполнены на 40.
После в зале заработал свободный микрофон и все желающие смогли прокомментировать доклад или задать насущные вопросы. Среди них также преобладала тема благоустройства - нерадивые подрядчики, не убирающие за собой мусор, ремонт фасада, обустройство железнодорожных переездов, тротуаров в частном секторе. Все локальные проблемы взяты на карандаш и отражены в протоколе, решением их займутся профильные специалисты.
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