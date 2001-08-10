Солнце и дожди ждут островитян в эти выходные
Островные синоптики сообщают о погоде на выходные и предстоящую рабочую неделю. По прогнозам сахалинского УГМС, в субботу на Сахалине без осадков, температура ночью 10…15°, на юго-западном побережье 15…20°, днём 23…28°.
В Южно-Сахалинске в субботу без существенных осадков, температура ночью 12…14°, днём 24…26°.
В Тихом океане образовался тропический циклон, сейчас он располагается в Восточно-Китайском море и смещается на север. В субботу он выйдет на Жёлтое море, затем резко увеличит скорость, в воскресенье выйдет на восток Китая, утром в понедельник – в низовья Амура, а потом на север Охотского моря. Наиболее интенсивные дожди выльются на материке.
На Сахалине влияние циклона начнётся в воскресенье днём. Ночью осадков не будет, температура 12…17°. Днём небольшой дождь, температура 17…22°, на юге до 25°.
В Южно-Сахалинске в воскресенье днём небольшой дождь, температура ночью 14…16°, днём 22…24°.
В понедельник на севере Сахалина ночью ожидается дождь, днём небольшой. Сильный ветер. Температура ночью 11…16°, днём 14…19°, в центральных районах 18…23°.
В южных районах ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Сильный ветер. Температура ночью 14…19°, днём 22…27°.
Во вторник на севере острова ещё сохранятся небольшие дожди, ослабеет ветер, затем до конца недели осадков не будет, немного повысится дневная температура. На юге небольшой дождь вероятен в среду. Вторая половина недели будет прохладной, температура вернётся к своей климатической норме.
На Курильских островах в выходные дни ожидается местами небольшой дождь. Температура ночью 11…16°, днём 20…25°, на севере ночью 8…13°, днём 13…18°.
В начале недели на севере гряды ожидается дождь и сильный ветер, к концу недели температура понизится на 4-6°.
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