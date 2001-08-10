Трёхсотметровую георгиевскую ленту развернули на площади Победы
В пятницу, 6 сентября, на площади Победы Южно-Сахалинска прошла масштабная патриотическая акция «Юнармия: от Победы к победам» - активисты движения растянули трехсотметровую георгиевскую ленту. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодёжи.
Мероприятие началось с молебна перед иконами благоверного князя Андрея Боголюбского и святой мученицы Параскевы (Пятница), которые сопровождали федеральный патриотический автомарш, охвативший большую часть нашей страны, на протяжении всего пути. Теперь участники акции прибыли на Сахалин.
Ребята пополняют юнармейские ряды абсолютно искренне, по собственному желанию. Их, еще школьников, уже отличает военная выправка и готовность в будущем встать на защиту своей Родины.
- Три года назад знакомые рассказали о юнармейском движении. Меня это заинтересовало, сразу вступил в него. В прошлом году участвовал в автопробеге, в этом - в параде 2 сентября, - рассказал Андрей Городинский из села Правда Холмского района.
К флэшмобу присоединились ребята со всего острова и каждый смог подержаться за рекордную трёхсотметровую георгиевскую ленту. Она окружила памятник с танком в честь советских воинов-освободителей острова и это смотрелось очень красиво и символично как знак сохранения исторической памяти.
- Когда мы отходим от главных смыслов, мы теряем не только Отечество, мы теряем человеческие жизни. Из Севастополя мы привезли всем понятные символы – трёхсотметровую георгиевскую ленту и масштабную копию знамени Победы, - сказал руководитель общественного движения «Юнармия» во Владимирской области Павел Григорьев.
Финиш акции общественного движения «Юнармия» запланирован на 24 сентября. Она завершится на закрытии патриотической юнармейской смены во Всероссийском детском центре «Океан» Приморского края.
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