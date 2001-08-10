С начала года в Сахалинской области поженились больше 1,6 тысяч пар

За январь-июль в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата. В органах ЗАГС зарегистрированы 3232 родившихся и 3621 умерший. Естественная убыль составила 389 человек, за аналогичный период 2018 года убыль составила 174 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в четырех районах области: Северо-Курильском, Курильском, Южно-Курильском, а также в Южно-Сахалинске.

За этот же период времени на островах зарегистрировано 1632 брака и 1432 развода против 1836 браков и 1601 развода, зарегистрированных за аналогичный период 2017 года.

По данным регионального управления по вопросам миграции, за январь-июль 2019 года на Сахалин и Курилы прибыло 11274 человека, из которых 53,9% – на постоянное место жительства. Выбыло 11136 человек, из которых 78,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 3908 человек. Миграционный прирост составил 138 человек.