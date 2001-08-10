Продуктовая корзина подорожала в островном регионе

Сводный индекс потребительских цен по Сахалинской области в августе 2019 года составил 99,8% (за период с начала года – 101,8%), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинстат. Продовольственные товары за месяц подешевели на 0,5% (за период с начала года подорожали на 2,7%), непродовольственные товары выросли на 0,2% (за период с начала года подорожали на 1,3%), услуги подешевели на 0,2% (за период с начала года подорожали на 1,2%). Общее количество товаров и услуг, входящих в набор для построения индекса потребительских цен, в 2019 году составило 487 наименований.

В группе продовольственных товаров сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, составило в среднем 4,8%. Средние цены на огурцы свежие за месяц снизились на 29,4% (до 88,47 руб./кг), капусту белокочанную свежую – на 28,1% (до 29,16 руб./кг), помидоры свежие – на 20,8% (до 138,86 руб./кг), лук репчатый – на 0,9% (до 58,96 руб./кг). Одновременно морковь подорожала на 12,2% (до 63,10 руб./кг), свёкла столовая – на 11,6% (до 56,29 руб./кг), картофель – на 10,5% (до 44,23 руб./кг), чеснок – на 4,1% (до 244,49 руб./кг).

Среди фруктов отмечается снижение цен на бананы на 13,9% (до 101,86 руб./кг), виноград – на 3,4% (до 327,80 руб./кг), груши – на 2,9% (до 241,13 руб./кг). Яблоки и апельсины стали дороже на 0,7 - 1,3% (до 202,84 и 172,14 руб./кг соответственно).

В группе макаронных и крупяных изделий пшено подорожало на 2,0% (до 104,0 руб./кг), овсяные хлопья «Геркулес» - на 1,1% (до 46,55 руб./кг), крупа гречневая – на 0,7% (до 46,43 руб./кг), рис – на 0,6% (до 78,29 руб./кг). Макаронные изделия подешевели на 0,4%.

Среди мясопродуктов баранина на кости подорожала на 1,2% (до 588,19 руб./кг), говядина на кости – на 1,0% (до 457,62 руб./кг), печень говяжья – на 0,5% (до 218,11 руб./кг), сосиски, сардельки – на 0,4% (до 444,36 руб./кг). Куры охлажденные и мороженые подешевели на 0,6% (до 195,74 руб./кг).

В группе рыбопродуктов рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) стала дороже на 1,3% (до 170,38 руб./кг), рыба мороженая неразделанная – на 0,4% (до 101,0 руб./кг), сельдь солёная – на 1,1% (до 260,14 руб./кг).

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров соль поваренная пищевая подорожала на 2,2% (до 31,0 руб./кг), вода минеральная и питьевая – на 1,1%, яйца куриные – на 0,8% (до 84,0 руб./кг), мука пшеничная – на 0,7% (до 53,0 руб./кг). Одновременно сахар-песок подешевел на 3,5% (до 54,88 руб./кг).

Накануне нового учебного года был зафиксирован рост цен на товары для школьников. На 6,1% увеличились цены на ранцы, рюкзаки, на 3,0% - одежду для детей школьного возраста, на 0,4% - обувь детскую.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 2,5% повысились цены на ткани хлопчатобумажные бельевые, на 1,3% - на холодильники бытовые, фарфоро-фаянсовую посуду, на 0,6% - на табачные изделия.

На региональном рынке нефтепродуктов средние цены на дизельное топливо и бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-98 остались на уровне прошлого месяца. Бензин автомобильный марки АИ-95 подорожал на 0,4%.

В группе услуг отмечается снижение цен на услуги в сфере зарубежного туризма на 9,0%.

С изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце августа 2019 года составила 5910,67 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,7%, к декабрю 2018 г. – на 7,2% (за август 2018 года – 5514,52 руб., к предыдущему месяцу – 101,4%, к декабрю 2017 г. выросла на 4,9%). Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5790,83 руб., Поронайске – 5732,05 руб., Корсакове – 5670,96 руб., Охе – 6839,74 руб.