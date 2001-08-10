Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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11:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский полицейский спас тонущего земляка

Сахалинский полицейский спас тонущего земляка

Сотрудник уголовного розыска поронайского ОМВД спас человека. Случай произошел в прошлый вторник, 3 сентября.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД, лейтенант полиции Анатолий Цветков отдыхал с семьей у залива Терпения. Прогуливаясь вдоль берега, он обратил внимание на компанию людей, которые отмечали какой-то праздник и решили искупаться. Четверо из них вскоре вышли на берег, а один остался в воде . Спустя несколько минут мужчина начал размахивать руками и звать на помощь.

Оценив обстановку, Анатолий бросился в воду, чтобы спасти утопающего. Он быстро доплыл до мужчины и вытащил его на берег.

Мужчина остался жив, правда, отблагодарить полицейского был не в состоянии. К моменту, когда он оправился от шока, Анатолий Цветков уже уехал с пляжа.

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