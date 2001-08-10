Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Двадцать молодых деревьев в память о героях войны высадили в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск присоединился к всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы». В её рамках на площади Славы, на поляне за мемориалом, появились 20 молодых кленов, берез и кедров. Памятная аллея создана совместными усилиями администрации города и областного линейного отдела МВД России на транспорте.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, планируется, когда деревья приживутся, каждому из них присвоить имена героев Великой Отечественной войны, сражавшихся за освобождение Южного Сахалина и Курил, пишет ТИА "Острова" на южно-сахалинскую мэрию.

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