Двадцать молодых деревьев в память о героях войны высадили в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск присоединился к всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы». В её рамках на площади Славы, на поляне за мемориалом, появились 20 молодых кленов, берез и кедров. Памятная аллея создана совместными усилиями администрации города и областного линейного отдела МВД России на транспорте.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, планируется, когда деревья приживутся, каждому из них присвоить имена героев Великой Отечественной войны, сражавшихся за освобождение Южного Сахалина и Курил, пишет ТИА "Острова" на южно-сахалинскую мэрию.