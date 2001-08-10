«Отчаянные домохозяйки» - новый конкурс в рамках сахалинского гастрономического фестиваля «Остров-рыба». Его задача - вовлечь в череду фестивальных мероприятий как можно больше жителей Южно-Сахалинска и дать им возможность поделиться с профессиональными поварами рецептами домашних, семейных блюд, которые могут оказаться достойными для включения в меню ресторанов.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе городской мэрии, участниками конкурса могли стать не только женщины, но и мужчины. Основной продукт, из которого было необходимо готовить, - горбуша. Также предоставлялись сопутствующие ингредиенты: большой ассортимент овощей, приправы, и все необходимое для приготовления рыбных блюд.

Показать свои кулинарные способности и посоревноваться за победу в конкурсе вызвались семь южносахалинцев: Олеся Наумик, Светлана Соловых, Ксения Алымова, Людмила Крякина, Юлия Соломатина, Алена Фатеева и Павел Феоктистов.

- Я решил, что я самая отчаянная домохозяйка, поэтому я здесь, - шутит Павел Феоктистов. - На самом деле я просто очень люблю готовить, вообще люблю участвовать в различных мероприятиях. И это здорово, что администрация проводит такой фестиваль на разных площадках: и в ресторанах, и в супермаркетах, и в таком формате для непрофессиональных кулинаров. Сегодня я буду готовить рыбу по-веллингтонски. Обычно это говядина в песочном тесте, но с рыбой тоже очень вкусно.

- Это было неожиданное для меня решение. Вообще, я работаю воспитателем в детском саду. Я очень люблю готовить сладкую выпечку, торты, - рассказала Юлия Соломатина. - Буду готовить рыбу в кляре с картофельным пюре и сливочным соусом.

- Я выбрала для конкурса довольно простое в приготовлении, но сытное блюдо. Это рубленые котлеты и запеченный картофель, - говорит Алена Фатеева. - Я называю его «блюдо выходного дня». Необязательно идти в магазин, ингредиенты, думаю, есть в холодильнике каждого. Наверняка у многих всегда найдутся замороженная рыба, яйца, лук и картофель.

Также в конкурсном меню в этот день были: стейк из горбуши с запеченными овощами, рыбный рулет, запеченные розочки из филе рыбы, рубленные котлеты с рисом, кусочки слабосоленой горбуши с чесночными гренками и ухой.

Об условиях конкурса рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. Так, каждому участнику предлагается одна рыба лососевой породы и дается возможность пользоваться любыми дополнительными продуктами, которые предоставили организаторы. За отведенные 1,5 часа конкурсант должен приготовить две порции одного блюда: одно для фотографии, второе для дегустации членами жюри. Участник должен также сделать презентацию блюда: рассказать, почему он решил приготовить именно его, в чем его особенность.

За процессом следили члены жури, которое возглавил президент Национальной гильдии шеф-поваров России Александр Филин.

- У нас есть список критериев, по которым мы оцениваем работу конкурсантов. Это чистота рабочего места, скорость приготовления, внешний вид, подача и вкусовые качества блюда, - рассказывает член жюри шеф-повар Первой розничной компании Константин Акантьев. - У всех довольно интересные блюда, видно, что участники хорошо подготовились. Считаю, что такие конкурсы нужны, они не только популяризируют нашу профессию, но и дают возможность горожанам проявить свои кулинарные способности и посоревноваться.

На открытой кухне студии Garlic, которая предоставила помещение для проведения конкурса, несмотря на дух соперничества, царила вполне дружелюбная атмосфера. Участники шутили, общались, делились друг с другом продуктами.

- В рамках фестиваля «Остров-рыба» мы совместно с администрацией города придумали этот конкурс, чтобы объединить не только рестораны, но и людей, которые просто любят готовить, - говорит Евгений Шелудков, руководитель по организации питания на объектах ЗАО «Айока Саппорт Сервисез». - Судя по сегодняшнему настроению участников, думаю, нам это удалось и в дальнейшем «Отчаянные домохозяйки» перерастут в более масштабное мероприятие с большим количеством участников.

После дегустации блюд жюри назвали трех победителей. Первое место завоевал Павел Феоктистов, на втором - Алена Фатеева, третье - у Юлии Соломатиной.