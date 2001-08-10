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17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Экомарафон «Чистые берега Дальнего Востока» прошел в Южно-Курильске
В минувшие выходные в Южно-Курильске состоялся экологический марафон «Чистые берега Дальнего Востока». В нем приняли участие школьники двух школ райцентра: южно-курильской средней школы и центра образования, члены молодежного Совета, преподаватели школ, сотрудники муниципальных учреждений и все, просто неравнодушные жители Кунашира, всего около 100 человек. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
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