Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Экомарафон «Чистые берега Дальнего Востока» прошел в Южно-Курильске

Экомарафон «Чистые берега Дальнего Востока» прошел в Южно-Курильске

В минувшие выходные в Южно-Курильске состоялся экологический марафон «Чистые берега Дальнего Востока». В нем приняли участие школьники двух школ райцентра: южно-курильской средней школы и центра образования, члены молодежного Совета, преподаватели школ, сотрудники  муниципальных учреждений и все, просто неравнодушные жители Кунашира, всего около 100 человек. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

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