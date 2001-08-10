Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Финансовой грамотности научат сахалинцев в библиотеке

Лекция «Признаки подлинности денежных знаков Банка России» состоится 18 сентября в сахалинской областной библиотеке. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Специалисты дальневосточного отделения Центробанка расскажут о признаках подлинности и платежеспособности банкнот, поделятся с участниками мероприятия профессиональными секретами, научат определять подлинность банкнот и подскажут, куда обращаться с поврежденными деньгами.

Вход свободный. Начало лекции в 15.00.

Дополнительная информация по телефону 8 (4242) 45-25-40.

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