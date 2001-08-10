Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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09:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Опасных цыплят привезли на Сахалин из Мордовии

Специалисты сахалинской ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование замороженных цыплят бройлеров производителя из Республики Мордовии. Исследования проводились по заявлению владельца продукции, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам лабораторных испытаний при исследований выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в три раза. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю обычно свидетельствует о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях перевозки и хранения продукта. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о его возможной порче.

Результаты исследований были внесены в информационные системы «Веста» и «Сирано», центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, результаты исследования будут доведены до производителя продукции для предотвращения ее реализации.

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