«Женщину года» снова выберут в Южно-Сахалинске
Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Женщина года». Принять участие в нем может любая жительница Южно-Сахалинска старше 18 лет. Пакет документов могут подать как сами участницы по собственной инициативе путем самовыдвижения, так и по представлению коллектива, организации или членов семьи, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Традиционно конкурс проводится в 6 номинациях:
- «Лидер общественного движения» - для женщин, активно и плодотворно занимающихся общественной деятельностью, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска, а также способствующих объединению женщин и активизации женского движения;
- «Деловая женщина» - для женщин, работающих на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности, внесших значительный вклад в стабильное и поступательное развитие предприятия, учреждения, организации, а также в развитие социально-экономической жизни города Южно-Сахалинска, осуществляющих спонсорскую поддержку социальных проектов и программ;
- «Сестра милосердия» - для женщин-работниц системы здравоохранения, социальной поддержки населения, проявляющих заботу и милосердие к людям, своими личными и профессиональными качествами заслуживших признание и уважение окружающих и пациентов;
- «Сердце отдаю детям» - для женщин педагогов, преподавателей, воспитателей, достигших высоких результатов в образовании и воспитании детей, учащихся, школьников;
- «Культура и духовность» - для женщин, внесших значительный вклад в развитие культуры города;
- «Хранительница семейного очага» - для матерей, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции воспитания детей в семье, способствующих повышению статуса семьи в обществе или воспитывающих детей, получивших общественное признание (включая женщин с приемными детьми и женщин, которые внесли свой вклад в жизнеустройство детей-сирот).
Для участия в конкурсе представляется пакет документов, который включает в себя заявку-анкету определенной формы, автобиографию, подробную характеристику с места работы. Дополнительно могут быть представлены рекомендательные письма от общественных организаций, учреждений, работающих на территории города Южно-Сахалинска; любая другая информация, которая позволяет отразить результаты деятельности конкурсантки.
Подробный перечень документов и требования к участницам, контактные данные - на официальном сайте мэрии Южно-Сахалинска.
Пакет документов необходимо представить по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51, каб. 211, 214. Телефон для справок 300-814, доб. 1, 7.
Перед итоговым заседанием конкурсной комиссии проводится презентация, на которой каждая участница должна представить визитную карточку, рассказав о своих достижениях. Прием заявок продлится до 7 октября. Итоги конкурса подведут в конце ноября.
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