Мужчина вытащил двоих детей из горящей квартиры в Корсакове
В минувшую пятницу, 6 сентября, находившийся у себя в квартире по улице Калинина 37-летний Денис Гарифулин почувствовал запах гари. Выглянув на улицу, он увидел пожар на соседнем балконе. Предполагая, что в квартире находятся дети, Денис направился туда, одновременно сообщив о возгорании в пожарную охрану.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном ГУ МЧС, на стук неравнодушного соседа дверь открыл семилетний ребёнок. Растерянный и в слезах он ответил Денису: «Да, дяденька, мы горим». В ходе осмотра квартиры, в зале, с правой стороны от входа (на кровати) сахалинец нашёл ещё одного ребёнка, которому не исполнилось и года. К этому времени в верхней части помещения начал скапливаться едкий дым, становилось трудно дышать. Выход на охваченный огнём балкон был невозможен. Денис отвёл двоих детей в свою квартиру, где они находились под его присмотром до приезда "скорой".
"Знал, что в той квартире были дети. Пошёл не раздумывая. Перед тем, как вытащил оттуда детей, плотно закрыл окна и двери, чтобы замедлить распространение огня. Когда дети были в безопасности, появилась мысль затушить пожар самому - у меня дома есть огнетушитель. Однако, проанализировал ситуацию и понял, что двух вдохов этого едкого дыма мне хватило бы, чтобы потерять сознание. Дождался пожарных и "скорую", после чего передал врачам детей", - рассказал Денис Гарифулин.
Первый пожарный расчёт прибыл к месту в 16.40, через 4 минуты после поступления сигнала. Денис сообщил о спасённых детях, с целью контроля их состояния огнеборцы вызвали машину скорой медицинской помощи. В 16.45 пожар был локализован, а в 17.06 полностью ликвидирован.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области выражает благодарность неравнодушному гражданину за уверенные действия и спасение двух человеческих жизней. В настоящее время рассматривается вопрос представления Дениса к ведомственной награде МЧС России.
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