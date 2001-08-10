Новый стадион открыли в селе Троицкое

В Анивском районе ввели в эксплуатацию новый стадион – возможность тренироваться получили юные футболисты, лыжники, гимнасты. Рядом готовится строительство большой лыжной базы. В центре села обустраивается спортивный кластер, где смогут заниматься спортом анивчане и будут проводиться соревнования регионального и более высокого уровня, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Юные и взрослые спортсмены из Троицкого получили современный стадион площадью 450 квадратных метров. На футбольном поле – искусственное покрытие, есть удобные дорожки для легкоатлетов, площадка для воркаута, трибуны для болельщиков. В здании разместились две большие раздевалки, тренерские комнаты. Планируется также обустроить спортивный зал и открыть отделение художественной гимнастики. В селе сейчас идет активное жилищное строительство, и запрос на такую спортивную секцию велик среди родителей девочек.

Юных троицких футболистов воспитывает тренер высшей категории Сергей Курнаков. Под его руководством ребята стали бронзовыми призерами первенства области по футболу. Также на новом стадионе для всех желающих будут проводиться социальные зарядки, которые уже завоевали популярность у жителей Анивы.

Нового стадиона жители Троицкого ждали больше четырех лет. Промедление возникло из-за проблем с подрядчиком: объект возвели достаточно быстро, но сдать не смогли по причине несоответствия проекту. На расторжение договора, поиск нового подрядчика, выполнение необходимых работ потребовалось время. А ребятам приходилось тренироваться в школьном спортзале и на поле для мини-футбола.

– Стадион нам был очень нужен, – поделилась тренер-преподаватель по лыжным гонкам Кристина Зыкова. – Теперь наши ребята-лыжники смогут заниматься в хороших условиях и круглый год. В теплое время на стадионе удобно проводить тренировки на лыжероллерах. Дети будут отрабатывать технику и показывать лучшие результаты на соревнованиях.

Рядом с новым стадионом планируется построить большую лыжную базу. Сегодня проходит обоснование инвестиций, завершиться строительство должно в 2021 году.

– Сейчас у нас есть небольшая лыжная база. Новый объект будет многофункциональным. Мы хотим открыть тир для отделения биатлона. Также проект предусматривает борцовский и гимнастический зал, тренажерный зал, где смогут заниматься все желающие жители Троицкого. В здании будут раздевалки с душевыми, прокат лыжного инвентаря, буфет, – рассказал директор анивской детско-юношеской спортивной школы Михаил Шамсутдинов.

Отметим, что в этом году по инициативе главы Сахалинской области Валерия Лимаренко активизировалась работа по развитию спортивной инфраструктуры на островах. Уже в этом году начнется возведение таких крупных объектов, как легкоатлетический манеж и центр бокса в областном центре, крытый корт в Ногликах, универсальный тренировочный комплекс с ледовой ареной в Макарове.