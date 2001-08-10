Подозрения на онкопатологию выявили медики у 18 сахалинцев

Кампания по выявлению рака легких стартовала в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска 24 августа. В эти выходные обследования начались еще в нескольких районах острова. Современная диагностика позволяет выявить заболевания системы органов дыхания. За три недели около 600 сахалинцев уже проверили свои легкие, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

К проекту по выявлению онкопатологии при помощи низкодозовой томографии в эти выходные подключились Ноглики, Александровск-Сахалинский и Долинск. Исследования проводятся в центральных районных больницах. Для того, чтобы появилась возможность проводить такие исследования, была произведена настройка дополнительных опций на компьютерных томографах.

- Базовая комплектация не включает возможность проведения низкодозовой томографии. Было решено настроить дополнительный программный комплекс, приобрести недостающие технические части. Это позволит проверить всех, кто желает пройти диагностику легких. Особенно это важно людям из групп риска. Из всех видов онкопатологии самая высокая смертность в регионе именно от рака легких, - рассказал заведующий центром лучевой диагностики Дмитрий Пшекарский.

Из всех районов наибольшую активность проявили жители Ногликского района. Больше 40 человек пришли в ЦРБ проверить свои легкие. Результаты исследования пациенты узнают в начале этой недели – все снимки читают специалисты консультативно-диагностического центра и направляют в общий архив данных. Сведения из общей базы может получить и лечащий врач поликлиники, который сразу сможет назначить лечение при выявлении патологии.

- Скрининг легких – самая эффективная мера в борьбе с онкозаболеваемостью. Мы рассчитываем проверить всех ногликских пациентов из групп риска, а также всех, кто желает проверить свое здоровье. Диагностика проводится в единые дни скрининга легких - по субботам и воскресеньям, - прокомментировал главный врач Ногликской ЦРБ Алексей Ефимов.

За время кампании свои легкие проверили около 600 сахалинцев. У 18 из них обнаружены подозрения на онкопатологию, все пациенты получили направления на дальнейшее обследование и лечение. Особенно важно пройти диагностику пациентам из групп риска. Это пациенты старше 55 лет, люди со стажем табакокурения от 15 лет, а также все, у кого родственники перенесли онкопатологию легких. Получить направление можно у лечащего врача или записавшись по номеру 1-300. Жители тех районов, где пока не проводятся такие исследования, могут пройти их в КДЦ.

Напомним, сахалинская программа по диагностике рака лёгких вошла в пятёрку лучших социальных проектов российских регионов. Результаты исследования по самым эффективным практикам опубликованы на сайте Экспертного института социальных исследований.