Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
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Акцию «Чистый берег» провели в Южно-Курильске

Акцию «Чистый берег» провели в Южно-Курильске

В минувший четверг, 5 сентября, сотрудники администрации Южно-Курильского городского округа провели акцию «Чистый берег». Они убрали мусор на побережье озера Лагунное. В субботнике приняли участие более 25 человек.

«Такие акции проводятся у нас регулярно, ежегодно. Весной, после таяния снега, мы проводим месячник по благоустройству. Наводим порядок во всех общественных местах, местах отдыха во всех населенных пунктах и за их пределами», - рассказала начальник управления ТЭК и ЖКХ Ольга Кирина.

А в пятницу, 6 сентября, они провели акцию «Лес Победы». Сотрудники администрации, депутаты районного собрания, члены общественных организаций, волонтеры посадят деревья на территории местного спортивно-оздоровительного комплекса «Афалина», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Курильска.

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