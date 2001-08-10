Подводную экскурсию провели для юных сахалинцев

Клуб «Бумеранг» совместно с Центром детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска провел подводные экскурсии для сахалинских школьников. Более 150 человек смогли узнать о разнообразии морской флоры и фауны и увидеть обитателей прибрежной полосы в их естественной среде. Дети погружались в неопреновых костюмах с маской и трубкой на небольшой глубине. Такое погружение называется снорклинг. Участники наблюдали за жизнью морских звезд, моллюсков и медуз, а особо терпеливым посчастливилось обнаружить рачков, морских ежей, крабов и актиний.

С сентября в клубе «Бумеранг» начался новый учебный год. На занятия по туризму приглашаются дети старше 12 лет. Записаться можно в будние дни с 10:00 до 18:00 по телефону 8-914-086-75-50 (Ксения). Занятия будут проходить по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Невельского, 14/2, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на клуб "Бумеранг".