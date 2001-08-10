Тисами, которые уничтожили на Компроспекте, займется Росприроднадзор

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации Южно-Сахалинска обследовали место предполагаемого уничтожения тисов на Коммунистическом проспекте в районе городского парка.

Как отметили в южно-сахалинской мэрии, вчера, 9 сентября, на момент обследования все порубочные остатки деревьев были вывезены, территория спланирована, имелись свежие следы земляных работ. Все материалы, акт осмотра и фотографии направлены в уполномоченный орган - управление Росприроднадзора по Сахалинской области, которое отвечает за охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области, - для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

В 2008 году специалистами ботанического сада было проведено обследование краснокнижных растений, произрастающих на территории Южно-Сахалинска. На основании этих материалов, имеющихся в администрации города, можно сделать вывод о том, что было уничтожено 3 экземпляра тиса остроконечного, включенного в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области.