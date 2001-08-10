Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Во всех сахалинских сёлах появился свет после циклона

Сегодня, 10 сентября, к двум часам дня энергетики полностью восстановили электроснабжение всех сахалинских населенных пунктов, нарушенное непогодой. Последние ремонтные работы завершились на линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией село Арги-Паги Тымовского района.

В целом при прохождении циклона произошло шесть отключений линий электропередачи напряжением 110-220 кВ, 4 – напряжением 35 кВ, 17 – напряжением 6-10 кВ.

В восстановительных работах было задействовано 12 бригад компании (34 человека) и 16 единиц техники, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинэнерго.

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