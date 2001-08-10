Этап всероссийской спартакиады казачьей молодёжи проходит на Сахалине

Соревнования регионального этапа всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодёжи стартовали на стадионе «Спартак». Она включает в себя массу различных состязаний, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

К примеру, накануне прошел конкурс «Визитная карточка», в котором казачья молодёжь отразила народное творчество казачьей культуры, историю родного края и состоялись соревнования по подтягиванию на перекладине. Целую неделю ребята будут выявлять сильнейшего в самых разнообразных дисциплинах. Во главе угла стоят не только спортивные результаты, но и общее социокультурное развитие ребят.

– За время спартакиады нам нужно дать ребятам представление о казачьей культуре, ее неоднородности и своеобразии, развивать ценностные отношения к России, своему народу, краю, культурному наследию и государственной символике, – рассказал о целях мероприятия главный судья, подъесаул Сахалино-Курильского отдельного казачьего общества Андрей Сайко.

В прошлом году на региональном этапе спартакиады приняли участие восемь команд. Первое место занял Долинский район, второе - Холмский, третье - Смирныховский. Победители отправились на финальный этап во Всероссийский центр «Смена».

Закрытие нынешнего этапа запланировано на 18 сентября.