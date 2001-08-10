Автобус №22 пошёл по новому расписанию в Южно-Сахалинске

С сегодняшнего дня, 11 сентября, южно-сахалинский маршрут №22 пойдет по новому расписанию. Напомним, ранее по просьбам жителей СНТ, через которые проходит маршрут, было принято решение скорректировать его под расписание школьников.

Сотрудники отдела транспорта рассмотрели этот вопрос с инициативной группой, состоящей из председателей садоводческий товариществ. Так, от железнодорожного вокзала первый автобус в сторону дачного массива будет выходить в 6.30 и далее в 7.35, 8.40, 9.45, 12.30, 13.35, 16.45, 17.50 и 19.00.

На остановочных пунктах в районе СНТ уже вывешено новое расписание. Посмотреть маршрут движения автобуса и график можно также на портале: http://bus.yuzhno-sakh.ru/.