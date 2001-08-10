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09:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Движение по железнодорожному переезду на улице Сахалинской ограничат на два дня
В предстоящие два дня на железнодорожном переезде по улице Сахалинской областного центра в связи с асфальтированием будет ограничено движения автотранспорта. В среду и четверг, 11 и 12 сентября, с 9.30 до 18.30 будет закрыта половина проезжей части.
Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу дальневосточного отделения РЖД.
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