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10:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцам предлагают купить горбушу по приемлемым ценам
Замороженную и свежевыловленную охлажденную горбушу продают в Южно-Сахалинске. В настоящее время рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия реализуют рыбу на сельскохозяйственных ярмарках «Техник» и на пр. Мира, 106а. Кроме того, участниками проекта «Доступная рыба» являются:
- Южно-Сахалинск, пр. Мира 106А, Ярмарка;
- Сеть магазинов ООО «Янтарное»;
- Южно-Сахалинск, ул. Ленина 252б, продуктовый рынок Техник, место D2;
- Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 19, магазин «Янтарное»;
- Южно-Сахалинск, пр. Мира 229, купава у ТЦ «Янтарь»;
- Южно-Сахалинск, пр. Мира 280 В, ТЦ Рай;
- Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 249, павильон «Рыба»;
- Луговое, ул. Мечты, 60, магазин «Мечта»;
- Новоалександровск, ул.3-я Строительная, 4б, магазин «Надежда»;
- Южно-Сахалинск, б-р Анкудинова, 5, магазин «Социальный»;
- Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 14, магазин «Кентрон»;
- Южно-Сахалинск, пр. Мира, 234, рыбный павильон «Сахалинская рыбка» на прилегающей территории к торговому центру «Панорама»;
- п/р Хомутово, ул.1-я Октябрьская, 33Д, «Серебряный город»;
- Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 111, магазин «Быстроном»;
- Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 76, магазин «Дастор»;
- Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 74, магазин «Елань»;
- Новоалександровск, ул. Советская, 104, магазин «Север.
Цена за 1 килограмм горбуши на торговых площадках и ярмарках составляет не более 130 рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.
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