Сахалинские врачи вернули к жизни пациента, у которого 25 минут не работало сердце
Уникальный случай произошел в практике островных врачей. Почти полчаса специалисты сахалинской областной больницы «заводили» сердце пациенту. Внештатная ситуация не застала врасплох – помимо проведения общих реанимационных действий, врачи использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца. Автоматический аппарат установили в учреждении незадолго до этого случая, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
Главные условия, необходимые для восстановления ритма сердца после такой длительной остановки, – высокопрофессиональные действия медиков и наличие специализированной аппаратуры. Три портативные системы для проведения сердечно-легочной реанимации недавно поступили в областную клиническую больницу. Их распределили по разным структурным подразделениям – в оперблок и реанимацию регионального сосудистого центра, а также в отделение санитарной авиации. Еще 10 аппаратов направят на станцию скорой помощи в Южно-Сахалинске.
– У 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией сердце остановилось внезапно. 25 минут проводили реанимационные мероприятия, при помощи этого автоматического наружного кардиомассажера сердечная деятельность была успешно восстановлена. Сейчас мужчина уже переведён в отделение кардиологии, где проходит дальнейшее лечение, – рассказал заведующий отделением Андрей Науменко.
Один аппарат в реанимации РСЦ за десять дней уже позволил спасти жизни трёх пациентов. Работа системы запрограммирована на выполнение реанимационных действий, соответствующих особым рекомендациям по поддержанию кровообращения человека, у которого прекратилась работа сердечной мышцы. Обеспечивается высокая частота компрессий и оптимальная глубина вдавливания грудной клетки. Главное преимущество техники - в отличие от человека она «не устает».
Портативный аппарат легко умещается в рюкзак. Благодаря этому его можно оперативно доставить в любое место. Работает оборудование от аккумуляторной батареи – до 45 минут без подзарядки. Установка на пациенте занимает считанные секунды. Прибор позволяет проводить сердечно-легочную реанимацию в движении, в автомобиле скорой помощи или в вертолёте.
– В этом году в нашу больницу приобретается много нового оборудования. Если говорить о региональном сосудистом центре, то это УЗИ-сканнеры экспертного класса. Получим и уникальное оснащение для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов. Осенью доставят аппарат для абляции сердечной мышцы. Речь идёт о малоинвазивном, высокоэффективном хирургическом вмешательстве, которое применяется при лечении аритмии, – отметил главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.
Масштабные изменения в островном здравоохранении инициировал глава региона Валерий Лимаренко. Всего на переоснащение островных медучреждений в этом году выделили 2,7 миллиарда рублей. Уже было приобретено 225 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 млрд рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.
Кроме того, в 2019-м выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. В ближайшие 5 лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.
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