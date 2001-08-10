Восемь сахалинцев стали участниками экспедиции на Итурупе

Группа «родниковцев» побывала в эколого-исследовательской экспедиции на курильском острове Итуруп. В состав экспедиции вошли восемь человек, отобранных по итогам социально-значимых проектов «Родника». Самому младшему участнику - 14 лет, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областную общественную организацию «Экологический центр «Родник».

Программа полевой экспедиции включала 10 дней исследования природы Итурупа по направлениям: геология, вулканология, экология и биология, знакомство с краеведческими данными и отработка туристических навыков и основ безопасности жизни.

Маршрут экспедиции начался на теплоходе «Игорь Фархутдинов». Затем участники отправились в бухту Торная и озеро Сопочное, куда добирались вдоль охотоморского побережья покрытого кварцевым песком, посетив по пути Белые пемзовые скалы и водопады.

Бухта Торная соединена с озером Сопочным мелководной протокой. Знаменита своими скалами Четыре Брата, остатками японского пирса, следами узкоколейной железной дороги, шедшей от бухты до аэродрома на плато Торное. Здесь же состоялась встреча с хозяевами острова, медведями, которые вышли на ночную рыбалку, а участников экспедиции это сподвигло попроситься на ночевку к охранникам озера, благородно предложившим свой домик.

Следующим пунктом путешествия стало восхождение на вулкан Баранского. Относительно несложный подъем на вулкан проходил по руслу реки 1-я Серная и занял 4 часа. По пути встретили группу с местным проводником, с которыми спустились вниз, но уже через Верхнее фумарольное поле к площадке ГеоТЭС «Океанская». Район станции оказался местом двух дневок, а дежурный ГеоТЭС, Чекичев Николай Николаевич, – ангелом-хранителем «родниковцев», заботливо предоставивший воду, баню, душ, стиральную машинку, а также свое сопровождение по окрестностям на речку Кипящую и Изумрудные озера.

Проходя по маршруту, участники воочию наблюдали уникальный мир вулканической деятельности – разнообразные геологические формы рельефа, фумаролы с кипящими водами, паровыми выбросами и причудливыми серными отложениями, термальные источники; удивительную природу – флаговые лиственницы, обилие ягод и грибов, самую опасную лиану – ипритку, непроходимые заросли бамбука.

Последние дни провели в районе Курильска, где познакомились с экспозицией краеведческого музея, арт-объектами первого международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», с работами воспитанников детской школы искусств, побывали на плато Янкито, где лава застыла в форме сказочного замка, на источниках термальных вод «Ванночки» и «Жаркие воды».

В Курильске при поддержке отдела образования состоялась встреча со старшеклассниками и педагогами местной школы и Рейдово по просветительской программе «#Экопривычки», направленной на привитие навыков осознанного потребления, в рамках одноименного проекта, получившего грант Правительства Сахалинской области. Ребята активно включились в интерактивные занятия, узнав, как можно сортировать бытовые отходы и как, используя многоразовые экологические сумки, мешочки, предотвращать образование мусора в доме. В завершении каждый участник получил на память экосумку и набор фасовочных экомешочков. Путешествуя по острову от стоянки к стоянке, «родниковцы» и сами в первую очередь следовали экологическим принципам: всегда оставляя место чистым и забирая мусор с собой.

Заключительным пунктом стал аэропорт Ясный, откуда «родниковцы» покинули остров уже на самолете.

Экспедиции очень повезло с погодой, что позволило выполнить все запланированное, а также с людьми – благодаря чему эмоций оказалось больше ожидаемого. Все увиденное и прочувствованное на маршруте заносилось в дневник путешественника. Под влиянием впечатлений от бухты Торная родилась легенда, которую «родниковцы» решили подарить Итурупу, в знак признательности администрации острова и лично Вадиму Рокотову за оказанную помощь.

Результаты экспедиции будут представлены в ноябре на областном молодежном экологическом форуме «С заботой о будущем». А для педагогов-географов и краеведов Сахалинской области будет подготовлена серия видеоуроков о природе Итурупа.