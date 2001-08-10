Площадки для игр и спорта построили в сёлах и планировочных районах Южно-Сахалинска

В селах и планировочных районах Южно-Сахалинска построили площадки для игр, спорта и хоккейный корт. Это проекты, которые стали победителями программы малого инициативного бюджетирования. Собрания жителей, на которых люди принимали решение о том, какой объект необходимо построить на территории их населенного пункта, прошли в конце 2018 года. В этом году из областного бюджета было выделено финансирование и начались работы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Так, уже с нетерпением зиму ждут жители Старорусского. В селе построили и ввели в эксплуатацию хоккейный корт.

- У нас была возможность выбрать именно то, что мы хотим. В 2017 году нам по этой же программе построили летнюю площадку для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Поэтому в этот раз жители единогласно высказались за хоккейный корт, чтобы было где проводить время зимой, - рассказывает житель села Виталий Ви.

Кроме того, местный Дом культуры выиграл грант, на средства которого планирует закупить коньки, и зимой жители смогут бесплатно ими пользоваться.

- Я живу здесь уже давно и очень рада, что в нашем селе появляются такие объекты. Мы далековато от города, и нашим детям не всегда удобно ездить на корты или площадки в Южно-Сахалинск. Теперь у нас в селе есть все необходимое для активного отдыха и занятий спортом. Хочется еще площадку для взрослых, с уличными тренажерами. На следующих собраниях будем продвигать эту идею, - поделилась мнением жительница села Василиса Ким.

Всего на территории Южно-Сахалинска этом году реализовано 5 проектов в рамках малого инициативного бюджетирования. Помимо хоккейного корта в Старорусском завершены работы по строительству детской спортивной площадки в Елочках, детской площадки в Ключах и спортивной площадки в Весточке. В Синегорске приступили к строительству скейт-парка. Работы завершат в конце осени.