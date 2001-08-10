Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2019
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Проезд по улице Западной в Южно-Сахалинске ограничат на неделю
10:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Конкурса "Караоке онлайн" в Южно-Сахалинске сегодня не будет

Запланированный на сегодняшний вечер конкурс «Караоке онлайн» отменен. Как ТИА "Острова" сообщили в Доме культуры «Родина», он не состоится по техническим причинам.

Напомним, в областной столице в течение трех месяцев проходили мероприятия в рамках «Культурной столицы». Финальным аккордом проекта станет праздничная программа в День города, который Южно-Сахалинск отметит 14 сентября.

С афишей можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

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