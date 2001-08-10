Запланированный на сегодняшний вечер конкурс «Караоке онлайн» отменен. Как ТИА "Острова" сообщили в Доме культуры «Родина», он не состоится по техническим причинам.

Напомним, в областной столице в течение трех месяцев проходили мероприятия в рамках «Культурной столицы». Финальным аккордом проекта станет праздничная программа в День города, который Южно-Сахалинск отметит 14 сентября.

С афишей можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.