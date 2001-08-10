Южно-сахалинских бизнесменов зовут на бесплатный семинар
Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в бесплатном семинаре на тему: «Практика применения трудового законодательства». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию города.
Мероприятие проводится администрацией областного центра Южно-Сахалинска совместно с агентством по труду и занятости населения Сахалинской области в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинска» на 2015-2021 годы».
Программа семинара включает 2 вопроса:
- регулирование трудовых отношений (легализация трудовых отношений, оформление приема на работу, недопустимость дискриминации работников по возрастному признаку, особенности трудовых отношений в организациях малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей);
- охрана труда, в том числе проведение специальной оценки условий труда.
Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на сайте администрации Южно-Сахалинска,, а также по телефону: 300-594 (доб. 1-4).
Семинар состоится 18 сентября с 15:00 до 17:00 по адресу: ул. Ленина, 173 (4-й этаж, актовый зал).
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