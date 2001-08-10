Привить от гриппа в этом году планируют 245 тысяч сахалинцев и курильчан

Работа по иммунизации от гриппа сейчас в Сахалинской области на пике активности. Кроме медицинских организаций, вакцинация проходит в образовательных учреждениях и на предприятиях. Но вместе с количеством привитых растёт и число отказов от прививок от родителей детям, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

- Прививки делаются с согласия родителей. Но некоторые сомневаются в их эффективности, ссылаются на некие мнения, которые прочитали в интернете. При этом в прошлом году мы привили около 24 тысяч детского населения, ни одного осложнения от прививок не зафиксировано. А привитые дети, даже заболев гриппом, гораздо легче переносят это заболевание, – рассказала заведующая отделением вакцинопрофилактики южно-сахалинской городской детской поликлиники Марина Бушкова.

В этом сезоне представители детской поликлиники планируют вакцинировать 28 тысяч детей, уже привито около 20%. В самой поликлинике вакцинацию можно пройти в рабочее время учреждения и по субботам, с 9 до 12. Одновременно врачи ведут разъяснительную работу среди родителей.

- Вакцинация – это эффективная мера защиты от осложнений. Самое опасное – это пневмония, которая протекает очень тяжело. В течение первых трёх суток может возникнуть гриппозная или вирусная пневмония. Она молниеносно приводит к дыхательной недостаточности. Очень часто требуется искусственная вентиляция легких и лечение в реанимационном отделении. Иногда она может закончиться летальным исходом, – рассказала врач-инфекционист южно-сахалинской детской городской поликлиники Оксана Солонина.

Всего на Сахалине и Курилах прививками от гриппа планируется охватить 245 тысяч человек. Выездные бригады поликлиник посещают организации и предприятия. Кроме этого, работают мобильные пункты вакцинации. В Южно-Сахалинске в них можно сделать прививку с 12:00 до 17:00 на площадях Победы и Ленина. С 12 по 15 сентября такой пункт можно посетить и возле комплекса «Мегаберезка» (c 10:00 до 17:00).