Проезд по улице Западной в Южно-Сахалинске ограничат на неделю

В ближайшие семь дней будет частично ограничен проезд по улице Западной в Южно-Сахалинске. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

Подрядная организация будет прокладывать сети газоснабжения по улице Западной от Хлебной до Деповской. Работы будут проводить по участкам, на это время движение будет частично ограничено. Так, сегодня с 14.00 частично ограничат движение (по полосам) на участке от улицы Деповской до переулка Кольцевого. И далее бригады будут продвигаться в сторону ул. Хлебной.

Работы продлятся до 18 сентября. Проезд для жителей к домам будет организован, отмечают в администрации.