Южносахалинцам предлагают в День города ездить на автобусах
В предстоящую субботу, 14 сентября, Южно-Сахалинск отметит 137-й день рождения. Основной площадкой для празднования станет стадион «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Гагарина.
Как ТИА "Острова" сообщили в мэрии областного центра, в этот день предпримут повышенные меры безопасности: вход на стадион будет осуществляться через турникеты. Проносить на площадку алкоголь, любую жидкость в стеклянной таре и колюще-режущие предметы категорически запрещено. Также на стадионе будет нельзя курить.
В преддверии празднования администрация напоминает, что на территории парка функционируют несколько бесплатных парковок. Они располагаются в шаговой доступности от всех входных групп и рассчитаны в общей сложности более чем на 200 машиномест:
- по ул. Детской, напротив гостиницы «Мега Палас» - 90 машиномест, ежедневно, с 09.00 до 21.00;
- в районе пересечения ул. Детской с ул. Венской и пер. Алтайским (ориентир - кафе «Старый друг») - 54 машиноместа, круглосуточно;
- у входа в парк со стороны Коммунистического пр. (напротив городского бассейна) - 18 мест, круглосуточно;
- у входа в парк со стороны ул. Комсомольской (район кафе «Подкова») - 78 машиномест, круглосуточно.
Ввиду массового потока личного транспорта в день празднования администрация областного центра призывает жителей и гостей города воспользоваться общественным транспортом. Напоминаем, что добраться до излюбленного места отдыха можно на автобусах, следующих по маршрутам №7, 19, 20, 28, 45, 67 и 103. Остановки расположены в шаговой доступности от входов в парк.
Кроме того, администрация города напоминает автомобилистам, что личный транспорт, припаркованный в зоне действия знаков «Стоянка запрещена», будет эвакуирован на штрафстоянку.
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