Мэрия: срок окончания ремонта дома по улице Ленина изменились из-за дождей

Дожди скорректировали сроки работ по ремонту кровли дома № 297 по улице Ленина в Южно-Сахалинске. Согласно утвержденному ранее графику аварийно-восстановительных работ завершить ремонт кровли подрядная организация должна была до 12 сентября. Однако сроки ввиду объективных причин скорректированы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как разъяснил представитель подрядной организации, в график работ еще на начальном этапе вмешалась погода. Из-за дождей в июле - августе бригады не могли приступить к заливке бетонного распределительного пояса и монтажу каркаса кровли. Это сдвинуло сроки окончания работ на 2-3 недели.

Сейчас на кровле завершается восстановление работоспособности системы теплоснабжения (верхней разводки). Управляющая компания провела ревизию. По ее результатам принято решение о необходимости замены тех частей трубопроводов, которые исчерпали свой ресурс, также об установке запорной арматуры по каждому стояку. По завершении будут произведены гидравлические испытания, чтобы подтвердить работоспособность системы теплоснабжения. Далее приступят к утеплению чердачного перекрытия. Сейчас прочищаются вентиляционные шахты. Идет подготовка к монтажу противопожарной перегородки. Выполняются другие сопутствующие работы. Карнизы уже обшиты металлом. В воскресенье начнется монтаж метала основной кровли. На это необходима неделя. Данная кровельная система (металлические листы с двойным фальцом) имеет надежное соединение и препятствует затеканию воды в процессе эксплуатации. Подрядчик планирует завершить работы по кровле до конца месяца.

Что касается замены электропроводки, по информации регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, проект разработан и находится на этапе прохождения экспертизы. По мере готовности проектной документации будут организованы процедуры по определению исполнителя работ. Завершить ремонт электропроводки планируется до конца текущего года.