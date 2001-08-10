Южносахалинцам рассказали об алкоголизме
Акция «За трезвость!» прошла в сахалинской областной библиотеке 11 сентября. Ее акции – борьба с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни. Участниками мероприятия стали студенты Сахалинского промышленно-экономического техникума и жители Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Анна Олейникова, представитель АНО «Центр социальной адаптации и реабилитации «Жизнь». Она рассказала о работе центра, привела актуальные статистические данные по проблеме алкоголизма в стране и области и дала рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.
В ходе акции все желающие смогли совместно с группой волонтёров библиотеки принять участие в раздаче информационных листовок и буклетов жителям областного центра.
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