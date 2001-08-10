Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2019
Сегодня 11:10
65,19|71,83|61,89
Проезд по улице Западной в Южно-Сахалинске ограничат на неделю
09:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам рассказали об алкоголизме

Акция «За трезвость!» прошла в сахалинской областной библиотеке 11 сентября. Ее акции – борьба с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни. Участниками мероприятия стали студенты Сахалинского промышленно-экономического техникума и жители Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Анна Олейникова, представитель АНО «Центр социальной адаптации и реабилитации «Жизнь». Она рассказала о работе центра, привела актуальные статистические данные по проблеме алкоголизма в стране и области и дала рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.

В ходе акции все желающие смогли совместно с группой волонтёров библиотеки принять участие в раздаче информационных листовок и буклетов жителям областного центра.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?