Южносахалинцам рассказали об алкоголизме

Акция «За трезвость!» прошла в сахалинской областной библиотеке 11 сентября. Ее акции – борьба с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни. Участниками мероприятия стали студенты Сахалинского промышленно-экономического техникума и жители Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Анна Олейникова, представитель АНО «Центр социальной адаптации и реабилитации «Жизнь». Она рассказала о работе центра, привела актуальные статистические данные по проблеме алкоголизма в стране и области и дала рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.

В ходе акции все желающие смогли совместно с группой волонтёров библиотеки принять участие в раздаче информационных листовок и буклетов жителям областного центра.