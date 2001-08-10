Детям-инвалидам из Корсакова будет помогать специальная служба
Служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья заработала в Корсакове. Её открыли на базе детского сада №3 «Ромашка». Для учреждения закупили специальную технику, оборудовали помещения. Это стало возможным благодаря грантовой поддержке регионального правительства, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области.
В службу ранней помощи могут обратиться родители малышей, имеющих отклонения в развитии, нарушения поведения и психического здоровья. Здесь с мальчиками и девочками занимаются педагог-психолог, дефектолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный и социальный педагоги. Также родители могут получить консультацию у юриста.
– На создание службы из областного бюджета выделен один миллион рублей. Деньги в том числе пошли на закупку специального оборудования: диагностического инструментария, сенсомоторной трубы, говорящего фотоальбома и коммуникатора со съемными символами, – отметила советник регионального министерства образования Жанна Пчельникова.
Идея создания специализированной службы в «Ромашке» зрела давно. С 2011 года на базе дошкольного учреждения давали бесплатные консультации родителям. Однако малышам был необходим комплексный подход. Новое структурное подразделение детского сада поможет его реализовать.
– В работе над проектом поучаствовали не только сотрудники детского сада, но и медики, социальные работники. Очень важно было привлечь специалистов из разных сфер. Детям очень нравится посещать занятия. Особенно, если они проходят не только в кабинетах, но и в специальных сенсорных комнатах, – рассказала заведующая детским садом Елена Костицына.
Сейчас службу ранней помощи для детей посещают подопечные Корсаковского Центра помощи людям с ограниченной возможностью.
– Мой пятилетний сын не ходит в детский сад, но я понимаю, что ему необходимо общение, условия для разностороннего развития. Поэтому, узнав о службе, мы не тянули с решением. Радует, что к каждому ребенку здесь подходят индивидуально, ведь проблемы у всех разные. И спустя несколько месяцев, благодаря слаженной работе специалистов, уже можно говорить о положительных результатах. Сейчас мы подаем документы для зачисления в детский сад, – поделилась жительница Корсакова Татьяна Песоцкая.
А работники корсаковской администрации отметили, что создание такой службы – важный шаг для муниципалитета. Теперь родители могут своевременно обращаться за необходимой для детей помощью, не выезжая за пределы округа.
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