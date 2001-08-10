Часть Южно-Сахалинска перекроют в День города

Временные ограничения остановки и движения транспорта по случаю празднования Дня города 13 и 14 сентября будут введены в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

С 06.00 13 сентября до 06.00 14 сентября на время монтажа сцены запрещено парковать личный транспорт с восточной стороны пл. Победы.

С 06.00 до полуночи 14 сентября ограничена стоянка на территории всей пл. Победы.

С 22.00 13 сентября до 17.00 14 сентября будет ограничен въезд на парковку по ул. Горнолыжной (восточнее стадиона «Спартак»).

С 11.00 до 21.00 14 сентября запрещено движение по Компроспекту от ул. Комсомольской до жилого дома № 19 включительно.

С 17.00 до полуночи 14 сентября будет запрещено движение по ул. Горького от ул. Емельянова до ул. Горнолыжной (нижняя площадка СТК «Горный воздух»), по пр. Победы от ул. Комсомольской до площади Победы, а также на участках улиц Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого от ул. Шагалова до ул. Горького.

Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов заранее спланировать свой маршрут и быть внимательными при движении в указанных районах.