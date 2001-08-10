Сахалинских пенсионеров будут бесплатно возить на медосмотры

Пожилых сахалинцев доставят в райцентр на медосмотр. Для этого на острове создали специальные мобильные бригады. Ими смогут воспользоваться жители сел в возрасте от 65 лет. Первыми испытают возможности новых автобусов жители Долинского и Углегорского районов. Их будут отправлять на диспансеризацию и дополнительные скрининги, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Транспорт для муниципалитетов приобрели в рамках регионального проекта «Старшее поколение». Пока – два автомобиля. Они оснащены специальными подъемными устройствами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мобильные бригады будут курсировать между населенными пунктами по определенному графику.

– Руководство области помогает островитянам сохранить здоровье и продлить годы активной жизни. Автобусы также задействуют в работе межведомственных бригад. Специалисты социальной защиты, пенсионного фонда, муниципальных администраций также будут выезжать по адресам проживания пенсионеров, чтобы на месте комплексно решать возникшие проблемы. Это новый подход в работе с пожилыми людьми, – сказала Елена Кобец, начальник отдела учреждений социального обслуживания минсоцзащиты области.

На приобретение двух автобусов из федерального бюджета направили около 6 миллионов рублей, еще более миллиона рублей – из регионального. Кроме того, до конца 2019 года приобретут третью машину – для Поронайского района. Всего в Сахалинской области планируют организовать 15 мобильных бригад.

Напомним, в этом году по решению губернатора региона Валерия Лимаренко в Сахалинской области развернули масштабную работу по улучшению качества жизни островитян. С первого апреля в островном регионе заработал проект «Сахалинское долголетие». Его участники могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения по всей области. В рамках проекта люди старшего возраста могут получить по «Социальной карте сахалинца» скидки до 10% в магазинах и аптеках.

На социальную поддержку островитян в 2019 дополнительно направили около одного миллиарда рублей. Расширен круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. Теперь льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, неработающие пенсионеры с северным стажем от 40 лет, почетные доноры.

Ветеранам боевых действий начали ежемесячно выплачивать 1,5 тысячи рублей. А с 1 июня пенсионеры, которые проработали на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату – 3 тысячи рублей.