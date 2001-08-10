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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
С завтрашнего дня, 14 сентября, в областном центре временно закроют перекресток улиц Сахалинской и Некрасова. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.
Подрядной организации предстоит произвести здесь капитальный ремонт системы водоотведения. Работы будут идти в районе дома 70 по улице Некрасова. В связи с чем, движение через перекресток с Сахалинской будет закрыто.
Ограничения продлятся с 8.00 14 сентября до 20.00 21 сентября. Проезд к жилым домам по улице Некрасова будет возможен с Памятной, отмечают в мэрии.
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