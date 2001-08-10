Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2019
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Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
09:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Половину проезжей части закроют на ж\д переезде в Южно-Сахалинске

Сегодня и завтра с 9.30 до 18.30 на железнодорожном переезде по улице Ленина в Южно-Сахалинске будет закрыта половина проезжей части. Это связано с асфальтированием дороги, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного отделения РЖД.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.

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