Половину проезжей части закроют на ж\д переезде в Южно-Сахалинске

Сегодня и завтра с 9.30 до 18.30 на железнодорожном переезде по улице Ленина в Южно-Сахалинске будет закрыта половина проезжей части. Это связано с асфальтированием дороги, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного отделения РЖД.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.