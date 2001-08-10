Всероссийская акция #экоДобро стартовала на Сахалине

На Сахалине стартовала всероссийская акция добровольчества #экоДобро. К участию приглашаются все островные студенческие клубы и экологические общественные объединения. Акция проходит с 1 по 28 сентября при поддержке Ассоциации волонтерских центров, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на движение ЭКА.



Для участия в акции #экоДобро необходимо:

зарегистрировать команду на портале “Доброволец России”;

присоединиться к акции #экоДобро;

составить план проведения мероприятий и провести информационную кампанию;

провести мероприятия и снять репортаж о них;

сделать пост в соцсетях об участии в акции с хэштегом #экоДобро2019.

Среди предлагаемых активностей - организовать сбор вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, провести экоурок для школьников, плоггинг (забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора) или экологический квест, провести уборку близлежащего водоема и его берегов, озеленить территорию вуза или двора и другие мероприятия.