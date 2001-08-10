Светомузыкальный фонтан открыли в южно-сахалинском парке
В Южно-Сахалинске открыли первый светомузыкальный фонтан. Теперь он будет встречать посетителей городского парка имени Гагарина на юго-западном входе со стороны Компроспекта. Работы над обновлением облика этой входной группы и прилегающей территории шли все лето, а открытие приурочили к 137-летию островной столицы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.
Новую городскую достопримечательность отличают масштаб и функциональность. В комплексном фонтанном ансамбле диаметром 24 метра — 248 динамических струй, которые формируют различные водные композиции. Дополняет картину стела высотой 12 метров. Арки, вьющиеся столбы в переливной чаше, туман, бегущие дорожки — только часть фигур, которые может создавать фонтанный комплекс в такт музыке. Вечером эффектов добавляет светодиодная подсветка, переливающаяся разными цветами.
Ещё одна уникальная возможность — демонстрация изображения прямо на водную гладь. Для этого фонтан оснащен проектором и лазерной системой вывода картинки. Таким образом «умный» комплекс может стать мультиформатной платформой, воспроизводя различные просветительские программы, рассчитанные как на детей, так и на взрослых посетителей парка.
- На этом преображение городского парка не останавливается. Сейчас мы занимаемся проектированием круглогодичного бассейна — он расположится здесь же, на территории парка. В течение всего года можно будет купаться в бассейне, принимать различные ванны, посещать сауны. Это будет современный комплекс. Также уже есть дизайн-проект выставочного комплекса, в котором будут проходить показы картин, галереи, фотовыставки. Это будет место притяжения людей, близких к культуре и искусству. Продолжаем благоустройство парка, высаживаем цветы, следим за всем этим. Уверены, что все это понравится людям, - подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Запуск нового объекта, несмотря на дождливую погоду, наблюдали свыше тысячи жителей и гостей города. Со сцены кнопку «пуск» нажали Сергей Надсадин, Алексей Белик, Дмитрий Суховеров и заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.
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