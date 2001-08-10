64,47|71,53|60,26
11:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев проконсультируют в департаменте соцполитики
"Горячая линия" пройдет в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска. Звонки от южносахалинцев будут приниматься завтра, 17 сентября, с 11.00 до 12.00 по телефону 300-719. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Специалисты проконсультируют горожан по вопросам выдачи разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом совершеннолетнего подопечного, а также расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления услуги, порядке их подачи (в том числе в электронной форме) и сроках. Обращения рассматриваются только в отношении опекунов совершеннолетних граждан.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 12:30 12 Сентября Молодая девушка погибла в ДТП в Углегорском районе
13:30 12 Сентября Сахалинцу, виновному в смертельном ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы
- 16:30 11 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие музыкального фонтана
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: приятно «ставить людей на ноги»
20:07 9 Сентября Ветеринар Василий Мынаев: «На Дальнем Востоке клиники такого уровня, как у нас, больше нет»
21:03 5 Сентября Сыровар Мария Федотова: Наш сыр – произведение искусства, в которое мы вкладываем душу
16:59 2 Сентября Управляющая конного клуба Марина Стократная: в нашем хозяйстве – лучшие скакуны Сахалина
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?