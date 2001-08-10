Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2019
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11:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев проконсультируют в департаменте соцполитики

"Горячая линия" пройдет в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска. Звонки от южносахалинцев будут приниматься завтра, 17 сентября, с 11.00 до 12.00 по телефону 300-719. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Специалисты проконсультируют горожан по вопросам выдачи разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом совершеннолетнего подопечного, а также расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления услуги, порядке их подачи (в том числе в электронной форме) и сроках. Обращения рассматриваются только в отношении опекунов совершеннолетних граждан.

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