Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2019
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16:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Приём граждан пройдет в невельском отделении судебных приставов

В предстоящую среду, 18 сентября, замруководителя регионального управления федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава области Елена Чупракова проведет выездной прием граждан в Невельском районе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского УФСПП.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 по адресу: Невельск, ул. Ленина, 9. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42436) 6-22-91, 6-22-98.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП в разделе «Интернет-приемная».

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