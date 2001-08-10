Приём граждан пройдет в невельском отделении судебных приставов

В предстоящую среду, 18 сентября, замруководителя регионального управления федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава области Елена Чупракова проведет выездной прием граждан в Невельском районе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского УФСПП.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности службы судебных приставов.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 по адресу: Невельск, ул. Ленина, 9. Предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8 (42436) 6-22-91, 6-22-98.

Кроме того, у всех сахалинцев и курильчан есть возможность задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения на официальном сайте УФССП в разделе «Интернет-приемная».