Некапитальные гаражи продолжают вывозить в Южно-Сахалинске

Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) в Южно-Сахалинске просят в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время. Об этом передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:

- вблизи дома № 1 по ул. Автомобильная;

- вблизи дома № 13а по ул. Милицейская;

- вблизи домов № 4, 6 по пер. Ангарскому;

- вблизи школы № 128 по ул. Емельянова;

- вблизи ул. Школьная (с. Дальнее);

- вблизи дома № 1в по пер. Студенческий (с. Дальнее, восточный тупик), объекты, используемые под свинарники;

- вблизи домов № 48, 50 по ул. Тихая;

- вблизи домов № 2б, 2в, 4а, 4б, 6а, 6б, 8а по ул. Ветеранская;

- вблизи дома № 101 по ул. Анивская;

- вблизи домов № 197, 197а по пр. Мира.

Напомним, под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.

Вывоз нестационарных (временных) объектов произведут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). В случае невозможности безопасной транспортировки нестационарных (временных) объектов их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.

Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6), 300-677 (доб. 2).