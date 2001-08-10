Некапитальные гаражи продолжают вывозить в Южно-Сахалинске
Владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) в Южно-Сахалинске просят в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время. Об этом передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, расположенные:
- вблизи дома № 1 по ул. Автомобильная;
- вблизи дома № 13а по ул. Милицейская;
- вблизи домов № 4, 6 по пер. Ангарскому;
- вблизи школы № 128 по ул. Емельянова;
- вблизи ул. Школьная (с. Дальнее);
- вблизи дома № 1в по пер. Студенческий (с. Дальнее, восточный тупик), объекты, используемые под свинарники;
- вблизи домов № 48, 50 по ул. Тихая;
- вблизи домов № 2б, 2в, 4а, 4б, 6а, 6б, 8а по ул. Ветеранская;
- вблизи дома № 101 по ул. Анивская;
- вблизи домов № 197, 197а по пр. Мира.
Напомним, под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.
Вывоз нестационарных (временных) объектов произведут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). В случае невозможности безопасной транспортировки нестационарных (временных) объектов их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6), 300-677 (доб. 2).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:30 12 Сентября Молодая девушка погибла в ДТП в Углегорском районе
13:30 12 Сентября Сахалинцу, виновному в смертельном ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы
- 16:30 11 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие музыкального фонтана
- 13:00 13 Сентября Водитель внедорожника погиб при ДТП на севере Сахалина
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
16:40 Вчера Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: приятно «ставить людей на ноги»
20:07 9 Сентября Ветеринар Василий Мынаев: «На Дальнем Востоке клиники такого уровня, как у нас, больше нет»
21:03 5 Сентября Сыровар Мария Федотова: Наш сыр – произведение искусства, в которое мы вкладываем душу
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?