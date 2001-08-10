Островитян приглашают на «Золотую осень Сахалина»
Подготовка к областной сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень Сахалина – 2019» стартовала. Мероприятие пройдёт на ярмарочной площади у южно-сахалинского Дома торговли 5 и 6 октября с 09.00 до 16.00. В эти дни личные островные товаропроизводители предложат посетителям свои товары по доступным ценам: свежие овощи, фрукты, саженцы, семена, молоко и молочные продукты, мясо и мясные полуфабрикаты, морепродукты, рыбу. Кроме того, здесь же, на ярмарке можно купить домашних птиц и животных, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.
Гостей праздника ждет развлекательная программа и фуд-корт. На нем сахалинские повара приготовят блюда из свежих овощей, мяса и рыбы. В это время на сцене выступят творческие коллективы с танцевальными и песенными номерами.
На это раз для садоводов и огородников предусмотрены ограничения. В частности, это касается нахождения личного автотранспорта на территории ярмарочной площади. После того, автомобиль разгружен, его необходимо убрать на парковку. Это вызвано большим количеством участников. Министерство сельского хозяйство Сахалинской области призывает представителей личных подсобных хозяйств отнестись с пониманием к этой информации.
Заявки на участие в ярмарке принимают по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира 107, каб. №18 (2-й этаж), телефон 8 (4242) 67-27-31.
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