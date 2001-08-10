Южносахалинцев просят бережно относиться к электросамокатам

Первый день работы муниципальной сети проката электросамокатов показал, что эта услуга востребована среди южносахалинцев. Ею уже воспользовались более 500 человек. Однако есть и вторая сторона медали - не все горожане бережно относятся к муниципальному имуществу. Небрежная эксплуатация самокатов, а также ошибки, допущенные при бронировании и прокате, стали причиной многочисленных сбоев в системе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.

По данным ЦМИ, самыми распространенными ошибками стали: неправильное завершение аренды через приложение; незакрытие запирающего замка, расположенного на парковочном блоке; установка самоката в парковочный блок, который был ранее забронирован другим пользователем; оставление самоката вне парковочного блока станции.

- Особо отличился «технически подкованный» южносахалинец, который успел отметиться в сахалинских новостях случаем ошибочной брони электросамоката во время тестового режима, дистанционно запущенного московскими специалистами. К слову, списанные по ошибке 27 рублей 50 копеек были возмещены горожанину в течение 3 часов после его обращения в службу поддержки. На этот раз «жертва самокатного фальстарта» бросил арендованный им самокат вблизи парковочной станции, не завершив процедуру аренды, тем самым подвергнув свой бюджет куда более серьезным тратам. Благодаря внимательности специалистов ЦМИ, которые отследили подозрительную активность пользователя, аренда брошенного самоката была оперативно завершена, - отмечают в центре.

Из-за массовых ошибок, вызванных невнимательностью и халатным отношением горожан к самокатам, принято решение, как минимум, на ближайшие сутки закрыть прокат на технический перерыв.

- Для устранения сбоев в работе проката необходимо связаться с московскими специалистами. Учитывая разницу во времени, сделать это будет возможно лишь в конце сегодняшнего дня. Мы убедительно просим пользователей проката быть предельно внимательными при аренде самокатов, досконально изучать инструкцию аренды, размещенную на стойках, соблюдать правила использования и технику безопасности, - сказал директор ЦМИ Олег Гортованов.

Кроме того, администрация Южно-Сахалинска в очередной раз просит жителей и гостей областной столицы бережно относиться к муниципальной собственности: по условиям договора, который заключается при аренде самокатов, пользователь несет полную ответственность за целостность и сохранность арендованного двухколесного транспорта.

Напомним, в настоящее время точки проката помимо городского парка расположены на площади Ленина, в районе перекрестка проспектов Победы и Мира, возле торговых центров «Янтарь» и «Плаза», в районе спорткомплекса «Кристалл», а также около перекрестка улиц Горького и Больничной.

Пользоваться самокатами могут дееспособные граждане от 16 лет. Для этого необходимо установить на смартфон приложение Rusharing, привязать к нему банковскую карту и представить персональные данные для заключения договора. Взять самокат можно на любой из желаемых станций, как и впоследствии завершить аренду. В случае его повреждения, кражи или вандализма к пользователю в соответствии с договором будут применяться штрафные санкции или взыскиваться ущерб. В дождь катание на электросамокатах не рекомендовано. Особо отметим, что родителям не следует разрешать кататься на электросамокатах детям, которые не достигли 16 лет - это небезопасно и запрещено условиями договора.